Perde il controllo dell'auto e finisce in un campo, ferita una 46enne

SORESINA (28 dicembre 2020) - Perde il controllo dell'auto e finisce in un campo. È successo poco dopo le 7 lungo la provinciale tra Soresina e Genivolta. Protagonista una 46enne di Soresina, che a causa delle condizioni dell'asfalto reso insidioso dalla neve non è riuscita a tenere l'auto in carreggiata. Soccorsa da un equipaggio della Croce Rossa, ha riportato diverse ferite, fortunatamente non gravi. Ora è in ospedale per accertamenti. Rilievi della polizia stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO