Tra i villaggi e le miniature nel borgo trionfa la fantasia

SONCINO (28 dicembre 2020) - È appena passato un Natale diverso, con le saracinesche abbassate, le luci spesso spente e amici e parenti lontani. Il turismo, manco a dirlo, azzerato. Ma nel borgo, dove la vocazione turistica è insita nel Dna della cittadina, i volontari e persino gli abitanti della periferia s’inventano un modo nuovo di mostrare le bellezze della città. A Isengo, piccola frazione da circa 100 anime, è comparso un Villaggio di Natale costruito dagli abitanti del quartiere e in largo Cattaneo, nella sede della Pro loco, la rocca chiusa riapre, in miniatura, per tutti.

A Isengo, piccolo abitato che ha già abituato tutti a colpi di genio inattesi come la Befana a grandezza reale che si schianta contro il palo della luce o i cartelli direzione porto e aeroporto locale, è comparso un piccolo villaggio di Santa Claus.

