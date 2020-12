Scontro tra cicloamatori a Zanengo, un ferito

GRUMELLO CREMONESE (27 dicembre 2020) - Scontro tra due cicloamatori, intorno alle 11.20, nel centro abitato di Zanengo, frazione di Grumello. In prossimità di una curva cieca, lungo via Galilei, i ciclisti sono entrati in collisione, anche perché, da quanto si è appreso, uno dei due viaggiava contromano. Ad avere la peggio è stato un 65enne residente a Desenzano del Garda, venuto a trovare i genitori che abitano a Pizzighettone. Trasportato in ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa, per lui si teme la frattura a un braccio. Rilievi dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO