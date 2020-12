Fontana: strada lunga ma ci porterà alla vittoria

MILANO (27 dicembre 2020) - Questo Vax Day è «una giornata importante anche per l’Unione Europea» secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Ed è importante «perché è una giornata - ha detto in un breve discorso alla cerimonia per l’avvio della campagna vaccinale anti Covid in Lombardia - nella quale dimostra che se opera nel modo corretto, se si impegna nel modo giusto può essere qualcosa non solo di importante ma di fondamentale per il futuro del nostro Paese e dell’Europa medesima». «Non vorrei che emergesse il messaggio che è finito tutto, la strada è ancora lunga, ma è quella che ci consentirà sicuramente di arrivare alla vittoria. Dal punto di vista logistico è tutto pronto - ha detto Fontana - stiamo aspettando di conoscere quando arriveranno le prime 300 mila dosi, ci è stato detto tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo».