Rubano lo zaino in un cantiere, presi i ladri: sono due minorenni

SORESINA (27 dicembre 2020) - Sbirciando all’interno del cantiere hanno adocchiato uno zaino lasciato in disparte rispetto alla zona attualmente oggetto degli scavi. E, valutata la distanza dagli operai e dai tecnici impegnati nelle misurazioni, la tentazione di rubarlo ha preso il sopravvento e adesso due ragazzini di Soresina ne pagheranno le conseguenze: individuati dalla polizia locale, sono stati denunciati al Tribunale dei minorenni di Brescia. Furto, indagini, individuazione dei responsabili: è successo tutto in meno di 24 ore e in pieno centro cittadino, precisamente davanti al municipio, dove da mesi sono in corso i lavori per la realizzazione dei sottoservizi, propedeutici alla riqualificazione urbana pensata per via Marconi e l’area dei giardini pubblici. Nello zaino, che appartiene a un geologo, c’erano documenti, diversi strumenti da lavoro, una fotocamera e naturalmente il portafogli con 150 euro in contanti. Ma ad interessare era solo il denaro, tant’è che il resto del materiale non è stato neanche toccato.

