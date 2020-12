Svestita la divisa, il soldato è Babbo Natale

CREMONA (27 dicembre 2020) - La notte della Vigilia, Alessandro Pastore, militare della Col di Lana, ha lasciato la divisa mimetica nell’armadio. Lontano da occhi indiscreti, nel garage di casa, ha avviato la sua mutazione indossando una nuova uniforme, quella rosso fuoco di Santa Claus.

A ricevere la visita più attesa – dopo quella di Santa Lucia – sono stati i bambini di via Monsignor Romero a Persichello. E il loro stupore è stato catturato dalle immagini poetiche della fotografa Giuli Barbieri. «Ero uscita per il consueto giro serale con il mio cagnolino e mi sono imbattuta in scene di vera magia – racconta – . Il Natale mi si è materializzato davanti e non ho potuto trattenermi dal catturarne alcuni istanti: per fortuna porto sempre con me mia Reflex».

«E’ la prima volta che indosso i panni di Babbo Natale, di solito è mio fratello a farlo ogni anno – racconta Alessandro, spiegando le origini di una piccola tradizione famigliare – . Questa volta a causa dell’emergenza sanitaria né lui né mia madre sono potuti arrivare dalla Puglia per trascorrere con noi le festività. Così, io e mia moglie Carmela ci siamo detti che sarebbe stato un peccato rinunciare del tutto a Babbo Natale». L’idea si è sparsa tra i vicini e Alessandro ha dovuto soddisfare l’attesa non solo dei suoi figli, ma anche quella di amici e conoscenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO