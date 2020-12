Castelvetro, 32enne scomparso: ricerche lungo il Po

MONTICELLI/CASTELVETRO (26 dicembre 2020) - Ore di apprensione nella Bassa Piacentina per la scomparsa del 32enne D.P., che manca da casa da tre giorni. Sui social network alcuni amici hanno iniziato a lanciare appelli invitando alla condivisione. Sembra che l’uomo, originario di Monticelli ma residente in territorio di Castelvetro, si sia allontanato volontariamente verso le 19 del 23 dicembre. I carabinieri della stazione monticellese sono stati allertati nel pomeriggio del 24 e hanno attivato le ricerche, ausiliate dai vigili del fuoco. Sono stati controllati gli argini del fiume Po da Fossadello fino a Cremona. Al momento non è stata trovata neppure l’auto dell’uomo. Il suo telefono cellulare è stato acceso per l’ultima volta all’alba del giorno della Vigilia nella zona di Caorso.