Entro il 30 dicembre le domande per il sostegno alle nuove attività e alle agenzie di viaggio

CREMONA (24 dicembre 2020) – Entro il 30 dicembre 2020 devono essere presentate le domande per ottenere i contributi a favore delle imprese che hanno aperto una nuova attività e per le agenzie di viaggio a sostegno dei danni causati dall’emergenza COVID-19. Nel bando pubblicato sul sito del Comune di Cremona, nella sezione “In evidenza” (https://www.comune.cremona.it/node/499130), sono indicate tutte le modalità per la presentazione delle domande e le caratteristiche dei beneficiari. Il Comune di Cremona ha previsto specifici fondi da destinare a interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha determinato a sta tuttora determinando effetti negativi di carattere economico e sociale. In tale contesto è stata ravvisata la necessità di prevedere un sostegno anche per le imprese del commercio al dettaglio in esercizio di vicinato (escluse quelle inserite in centri commerciali), esercizi pubblici, attività artigianali con l’erogazione di contributi a fondo perduto a chi ha aperto una nuova attività (esclusi i trasferimenti, le nuove aperture a seguito di precedenti cessazioni avvenute nel 2019 o nel 2020, le variazioni societarie) dal 1° luglio 2019 oltre che per le agenzie di viaggio. Per questo intervento di ristoro sono stati messi a disposizione complessivamente 85mila Euro, mentre il contributo a fondo perduto per ogni beneficiario che risulterà averne diritto sarà pari a 500,00 Euro sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

