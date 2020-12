Vandali in azione, fuori uso l'Amazon Locker di via Bergamo

CREMONA (24 dicembre 2020) - Vandalizzato l'Amazon Locker di via Bergamo. Il servizio, prezioso per i cremonesi soprattutto in questi giorni di festività e di regali, si trova quindi fuori uso a poche ore dal Natale. Un gesto barbaro, gratuito, compiuto probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì da alcuni vandali che hanno sfasciato il display e imbrattato la struttura con lo spray, lasciando una frase minacciosa e con poco senso: ''Commerci la vita, ma non sei morto?''. Il Locker, posizionato nel piazzale del Distributore Eni, funziona come punto self service di raccolta per gli ordini e il ritiro dei prodotti gestiti dal gigante dell'e-commerce mondiale. Molti clienti, arrivati stamattina per ritirare i propri pacchi, si sono così trovati di fronte alla brutta sorpresa: tutto paralizzato dai guasti dei vandali. Dino Bertoletti, titolare del distributore, ha segnalato il problema ai gestori di Amazon: ''Un episodio sgradevole, triste soprattutto per i bambini che attendevano per oggi l'arrivo dei loro regali''. Resta comunque la rabbia per un'azione degna del peggior Grinch del Natale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO