Uniti per Cremona, on line il sito dell’Associazione

CREMONA (24 dicembre 2020) - “Come avevamo promesso già dal primo incontro insieme al Cda, abbiamo realizzato e messo on line il sito dove tutti possono vedere, passo dopo passo, gli investimenti delle donazioni e tenersi aggiornati sulla vita di questa importante realtà solidale, frutto della generosità dei cittadini, nata sotto la spinta di tutte le Associazioni di categoria della provincia di Cremona e dalla Fondazione Arvedi Buschini in seguito alla drammatica situazione della pandemia. Abbiamo raccolto tanta generosità di aziende, associazioni e cittadini. Oltre 6.000 donazioni per un totale di quasi 4 milioni di euro, somme destinate ai nostri ospedali ed alla medicina territoriale” - ha precisato Paolo Mirko Signoroni, presidente dell’Associazione - Il sito verrà man mano implementato e sarà anche uno strumento utile per poter partecipare alle attività solidali, proporre progetti ed interventi destinati ai bisogni emersi e che emergeranno causa la pandemia. La nostra attività non si ferma anche in risposta alle tante sollecitazioni che tutti i giorni riceviamo ed alle nuove povertà che sempre più, drammaticamente, stanno emergendo”.

“L’Unione ha fatto la forza e una piccola goccia ha creato un mare”: questo il motto del sito https://www.unitipercremona.it/ che introduce il visitatore alla home page dell’Associazione onlus Uniti per la provincia di Cremona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO