Aria di festa alla Materna con don Massimiliano Camporese

CASTELVETRO (23 dicembre 2020) - Nei giorni scorsi don Massimiliano Camporese ha visitato le sezioni della scuola materna parrocchiale San Giovanni per una benedizione e un momento di preghiera e di gioco con tutti i bimbi. L’aria di festa e il grande affetto del don hanno contagiato tutti i piccoli, che si sono stretti attorno all’arciprete e, seppure con il necessario distanziamento, hanno mostrato di apprezzare molto la visita

Oggi invece scambio di auguri con tutto il personale e con i componenti del comitato di gestione che da settembre stanno gestendo materna. Don Massimiliano ha fissato gli obiettivi per il 2021, che sarà comunque un anno di difficoltà fino a quando non sarà risolta l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Il sacerdote considera molto positivamente la gestione di varie situazioni che hanno investito la scuola e che sono state affrontate mettendo sempre al primo posto la tutela della salute dei bimbi, delle famiglie e del personale, andando anche oltre le disposizioni previste dalla autorità sanitaria.

Ma la considerazione sulla attività scolastica non si può certo esaurire in questo: occorre affrontare la grave crisi finanziaria in cui versa la scuola e al contempo incrementare i servizi per le famiglie e migliorare ancora l’attività didattica del personale insegnante. A questo scopo verranno confermati per il 2021 i servizi di anticipo e posticipo dell’orario che molte scuole non hanno saputo offrire a causa dell’emergenza Covid. Inoltre saranno introdotte nuove attività, dai corsi di lingua alla musica, ai primi rudimenti di yoga per garantire una formazione completa nel giusto divertimento che occorre garantire a bimbi di una scuola materna.

