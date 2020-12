In provincia di Cremona 53 nuovi positivi e una vittima

CREMONA (23 dicembre 2020) - Scende ancora il rapporto positivi tamponi effettuati in Lombardia: nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.926 tamponi analizzati, sono 2.153 i nuovi contagi (il rapporto è del 6,5%). In provincia di Cremona sono 53 i nuovi positivi, il dato più basso dopo quello di Lecco. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-4) e nei reparti ospedalieri (-47). Ancora alto il numero dei decessi: 98 nelle ultime 24 ore - uno in provincia di Cremona -, dato che porta il totale a 24.610 morti.

