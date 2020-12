L'ultimo saluto a Lorenzo e Alberto

SONCINO (23 dicembre 2020) - A pochi minuti dall’inizio della cerimonia funebre per Alberto Magarini e Lorenzo Adamo, i due giovani soncinesi morti nel tragico incidente di via Brescia, il parco di piazza Della Costituzione e l’intero quartiere Brolo sono già stracolmi di amici. Il rito si svolgerà al centro del campo da basket dove spesso i due amici si sfidavano per intere giornate.

