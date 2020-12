S. Giacomo, telecamere anti intrusi

CASTELLEONE (24 dicembre 2020) - Solitaria, suggestiva, apparentemente imperturbabile. Un’oasi di serenità che nelle scorse settimane qualcuno ha ripetutamente violato. La piccola chiesa di San Giacomo è finita nel mirino degli incivili, e in seguito ai piccoli danneggiamenti di cui è stata vittima, oltre che dell’abbandono di rifiuti, la parrocchia ha deciso di porla sotto videsorveglianza. Le telecamere sono state posizionate sui lati in cui sono collocati gli ingressi, compresso quello che dà sul selciato della strada Regina: non una scelta causale, perché proprio le porte dell’antico oratorio cinquecentesco sono recentemente state prese di mira dai vandali. Non è chiaro se l’obiettivo fosse quello di introdursi nella canonica oppure semplicemente sfregiarne le entrate: fatto è che qualche graffio sul legno è rimasto, e soprattutto nell’area attigua, attrezzata con tavoli e panchine per la sosta dei pellegrini (creata al fine di recuperare la funzione medievale della ‘mansio’) sono rimasti i lasciti dei bivacchi serali. Il pessimo spettacolo dei rifiuti abbandonati, e l’esigenza di proteggere sia l’edificio che il patrimonio artistico in esso conservato, hanno suggerito di correre ai ripari, facendo scattare la linea dura.

