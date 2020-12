Controlli da parte dei carabinieri: 9 persone sanzionate

CREMONA (23 dicembre 2020) - Intervento dei carabinieri di Soresina che nel corso di un servizio mirato, nei pressi di un esercizio pubblico di Casalmorano hanno identificato quattro persone, tutti italiani e residenti nel paese, i quali non rispettavano le restrizioni imposte dal DPCM in vigore in materia di "prevenzione al Covid-19". Per tutti è scaturita la contestazione a non aver ottemperato al divieto di assembramento in luogo pubblico e per aver consumato bevande alcoliche sulla pubblica via.

Analogo provvedimento è stato adottato per cinque giovani, tutti residenti a Pizzighettone, sorpresi a consumare bevande alcoliche, e a non ottemperare al divieto di assembramento in luogo pubblico, nei pressi di un esercizio commerciale a Pizzighettone.

