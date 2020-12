Il Natale è «blindato»: in campo 400 uomini

CREMONA (23 dicembre 2020) - Quattrocento uomini messi a disposizione da Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, suddivisi in duecento pattuglie. È lo schieramento che verrà dislocato sul territorio provinciale nelle giornate-clou della zona rossa di Natale (da domani a sabato, giovedì 31 e venerdì 1° gennaio) per verificare il rispetto di quanto previsto dall’ultimo decreto anti contagio. Lo ha annunciato il prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, precisando che le attività di controllo previste fino al 6 gennaio sono già state potenziate a partire da lunedì, ma che ora si prevede ovviamente un ulteriore rafforzamento. «Voglio ringraziare tutto il personale impiegato in questo sforzo, i rispettivi Corpi di appartenenza e naturalmente i loto vertici; opereranno in tutti i Comuni del territorio provinciale e controlleranno sussistenza e veridicità delle motivazioni addotte per gli spostamenti».

La precisazione: «L’atteggiamento degli operatori non sarà ispirato a criteri repressivi. Dovrà essere verificata l’osservanza delle norme: i controlli ci saranno e richiederanno un po’ più di tempo rispetto al solito, perché il necessario incrocio tra le informazioni sarà pressoché immediato. Ho però dato disposizione che - pur applicando la norma nelle sue prescrizioni oggettive - ci sia comunque l’impegno di comprendere particolarità e specificità della situazione. Con un’interpretazione della legge certamente fedele, ma aperta e non restrittiva. Ci si gioca il futuro».

