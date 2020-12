Il nodo trasporti: ingressi scaglionati e App

CREMONA (23 dicembre 2020) - Verrà formalizzato oggi l’accordo raggiunto al tavolo provinciale su scuola e trasporti pubblici, che è stato presieduto dal prefetto Vito Danilo Gagliardi ed ha concluso i suoi lavori. «I risultati sono ottimi», ha commentato ieri Gagliardi. «Grazie all’impegno, alla disponibilità e al sacrificio di tutto il mondo della scuola - dal provveditore ai dirigenti scolastici, dal corpo docente al personale Ata - e con particolare riferimento agli operatori cremonesi che hanno dato una disponibilità anche maggiore, è stato possibile mettere a punto una soluzione soddisfacente».

Così, a Cremona le lezioni riprenderanno in gennaio «con due accessi differenziati a distanza di un’ora e mezza sia per l’entrata (alle 8 ed alle 9.30) che per l’uscita; e sui mezzi di trasporto pubblico, anche grazie all’impiego di un’app messa a punto e diffusa dall’agenzia dei trasporti, gli studenti di tutte le scuole verranno trasportati in misura pari al 75% del totale, occupando il 50% della capienza dei mezzi». Il restante 25% verrà invece ‘raggiunto’ dalla didattica a distanza. A Crema e Casalmaggiore verranno riproposte le stesse modalità, ma non ci sarà bisogno di ricorrere al doppio accesso. Sul fatto che possa essere effettivamente rispettata la data del 7 gennaio per il rientro a scuola, ovviamente il prefetto Gagliardi non si sbilancia. «Di certo, noi siamo pronti».

Intanto sul tema va registrato un intervento della Cisl Asse del Po. «Ai tavoli presieduti dai prefetti - sottolineano in una nota il segretario generale Dino Perboni e quello organizzativo Ivan Zaffanelli, «non sono presenti i presidi e le organizzazioni sindacali, nonostante siano prevedibili le ricadute sull’organizzazione del lavoro, sul lavoro del personale, sulla vita degli studenti e delle loro famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO