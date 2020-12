«Uomo nell'Oglio», ma è una bufala

BORDOLANO (23 dicembre 2020) - Un uomo è caduto nel fiume ma la segnalazione si rivela una bufala. Denunciato per procurato allarme l’autore della telefonata che a fine novembre ha fatto scattare la mobilitazione in forze di soccorsi, vigili del fuoco e forze dell’ordine: si tratta di un operaio che lavora nel Cremonese e risiede in un paese di confine nei pressi del ponte dell’Oglio, luogo teatro dell’intera vicenda. Iniziata con la segnalazione relativa ad un uomo che si sarebbe buttato dal ponte sul fiume Oglio. Ma dopo più di un’ora di ricerche nell’area golenale tra Bordolano e Quinzano e continui scambi di informazioni il presunto avvistamento si è rivelato infondato. La denuncia all’autorità giudiziaria è così scattata in quanto è stato accertato che a fare la telefonata (poi da lui stesso negata) è stato proprio l’operaio. Nessuna evidenza di un uomo in acqua, quindi, e nessuna segnalazione di persone scomparse pervenuta alle forze dell’ordine successivamente all’episodio. Quindi resta il mistero sul perché il responsabile abbia deciso di fare questa presunta segnalazione.

