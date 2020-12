Argine Maestro: assegnate le borse di studio

CREMONA (22 dicembre 2020) - La Provincia di Cremona, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 47 del 18.04.1994 di accettazione della donazione modale del Comprensorio dell'Argine Maestro Inferiore Cremonese al Fiume Po, ha istituito anche per l’anno 2020 cinque Borse di Studio da destinare a studenti universitari meritevoli e in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: residenza in uno dei 17 Comuni del Comprensorio, superamento di tutti gli esami previsti dal Piano di Studi per ogni anno accademico di riferimento.

Il lascito prevede che l'assegnazione delle borse avvenga in base a 4 categorie di appartenenza del candidato da considerarsi in ordine decrescente:



1^ CATEGORIA: frequenza di un corso di laurea delle facoltà di ingegneria (con piani di studio riferiti all’idraulica e/o alla difesa del suolo), agraria, veterinaria, scienze dell’alimentazione e geologia con una media complessiva non inferiore a 27/30;



2^ CATEGORIA: frequenza di un corso di laurea di altre facoltà, con una media complessiva non inferiore a 27/30;



3^ CATEGORIA: frequenza di un corso di una delle facoltà individuate in via principale (quelle della 1^ categoria), con una media complessiva non inferiore a 24/30;



4^ CATEGORIA: frequenza di un corso di laurea di altre facoltà, con una media complessiva non inferiore a 24/30.



La valutazione delle domande avviene a cura di apposita Commissione composta dal Presidente della Provincia, dal vice Prefetto di Cremona, dal Direttore del Consorzio Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, dal Vice Presidente del Consorzio Bonifica Navarolo e dal responsabile Area Territoriale dell'UTR Val Padana di Regione Lombardia.

Presenti in sala il Presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, il consigliere provinciale Giovanni Gagliardi, il dirigente di Settore Massimo Placchi con la funzionaria Laura Braga, il direttore del DUNAS Paolo Micheletti, Claudio Guarneri dell’UTR Val Padana.

La Commissione assegna nell'anno 2020 le cinque borse di studio a:



Michele Puerari, appartenente alla 1^ categoria prevista dal bando. Il candidato nell'a.a. 2018/2019 era iscritto al 3° anno di corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (facoltà tra quelle individuate in via principale) e presentava una media complessiva pari a 28/30;



Lisa Bandera, appartenente alla 2^ categoria prevista dal bando. La candidata nell'a.a. 2018/2019 era iscritta al 2° anno di corso di Laurea in Scienze Linguistiche della Facoltà di Scienze Linguistiche e letterature straniere presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Brescia e presentava una media complessiva pari a 28/30;



Stefano Frati, appartenente alla 2^ categoria prevista dal bando. Il candidato nell'a.a. 2018/2019 era iscritto al 1° anno di corso di laurea in Filologia, letterature e storia dell’antichità presso l’Università degli Studi di Milano e presentava una media complessiva pari a 30/30;



Gabriele Mazzolari, appartenente alla 2^ categoria prevista dal bando. Il candidato nell'a.a. 2018/2019 era iscritto al 2° anno di corso di laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Milano e presentava una media complessiva pari a 28/30;



Sabrina Ottolini, appartenente alla 2^ categoria prevista dal bando. La candidata nell'a.a. 2018/2019 era iscritta al 2° anno di corso di Laurea in biologia e biotecnologie presso l’Università degli Studi di Pavia e presentava una media complessiva pari a 29/30.

