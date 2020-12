Il bus riparte col neonato a bordo, paura in centro

CREMONA (22 dicembre 2020) - Attimi di paura in centro città, dove i carabinieri della Stazione di Pizzighettone sono stati avvicinati da una mamma di origini tunisine, residente a Cremona, che in evidente stato di agitazione chiedeva aiuto ai militari poiché il figlio di 5 mesi poco prima, era rimasto accidentalmente a bordo dell’autobus di linea urbana dal quale la stessa era appena scesa. In particolare, mentre la donna si attardava nel recuperare le borse della spesa, il mezzo riprendeva la marcia con il neonato rimasto a bordo da solo. Gli uomini dell'Arma, prontamente, si attivavano ponendosi alla ricerca dell’autobus, rintracciandolo dopo alcuni minuti all’altezza di Piazza Libertà e soccorrendo il piccolo che veniva riaffidato alle cure della madre.

