Servizio Civile Universale, 155 posti disponibili

CREMONA (22 dicembre 2020) - Pubblicato il bando dei progetti del Servizio Civile Universale. C’è tempo fino all'8 febbraio 2021 per partecipare al bando di selezione per volontari di Servizio Civile Universale nell’ambito dei progetti promossi dal Comune di Cremona e dagli enti della rete di cui è capofila: un’opportunità per i ragazzi dai 18 ai 28 anni.

Il Comune di Cremona propone quattordici progetti di Servizio Civile Universale, per un totale di 155 posti disponibili distribuiti su 119 sedi tra uffici comunali, enti pubblici, cooperative ed associazioni.

Le sedi dei progetti si trovano in diversi Comuni: Cremona, Casalbuttano ed Uniti, Casalmaggiore, Crema, Gadesco-Pieve Delmona, Lodi, Monticelli d’Ongina, Pavia, Piadena Drizzona, Pieve San Giacomo, Pozzaglio ed Uniti, San Bassano, San Daniele Po, Torre de’ Picenardi e Viadana.

I progetti riguardano l’educazione e promozione culturale, il consumo sostenibile e il rispetto ambientale, il contrasto alla violenza di genere e alla marginalità sociale, la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile, l’accesso alle informazioni e al sapere.

La domanda va presentata esclusivamente sulla piattaforma "Domanda Online - Servizio Civile" https://domandaonline.serviziocivile.it/ che prevede il possesso dell’identità digitale SPID livello sicurezza 2, che si può richiedere agli sportelli postali. Il Servizio Civile Universale dura un anno.

Ogni volontario gode di un compenso mensile di 439,50 euro, svolge servizio presso la propria sede per una media di 25 ore a settimana e ha a disposizione una serie di giorni di permesso e malattia. Le ragazze e i ragazzi interessati possono approfondire cosa sia il Servizio Civile sul portale “Scelgo il Servizio Civile” https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/

A breve verranno anche pubblicati i progetti e tutte le informazioni concernenti il bando sul sito del Comune di Cremona.

Il Servizio Progetti e Risorse del Comune di Cremona, in collaborazione con l’Agenzia Servizi Informagiovani e CSV Lombardia Sud, organizza alcuni incontri per presentare a tutti gli aspiranti volontari i nuovi progetti di Servizio Civile Universale.

I primi Infoday si svolgeranno martedì 22 dicembre dalle ore 10.45 alle ore 12.45; martedì 12 gennaio 2021 dalle ore 16 alle ore 18; giovedì 21 gennaio 2021 dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Gli Infoday, dedicati alla presentazione dei progetti e alle modalità di presentazione della domanda, si terranno da remoto sulla piattaforma Jitsi Meet alla quale si potrà accedere iscrivendosi attraverso il seguente link: https://forms.gle/zxwzG2hSBwfcsDz27. Jitsi Meet è un’applicazione completamente gratuita, open source, che non richiede alcuna iscrizione o creazione di account. Per chi utilizza il personal computer, strumento consigliato, non serve alcuna installazione, basterà cliccare sul link che verrà inviato successivamente all’avvenuta iscrizione. Per l’utilizzo da smartphone è necessario scaricare l’app.

Gli addetti del Comune di Cremona sono disponibili ad aiutare i candidati a scegliere i progetti e a compilare la domanda.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Servizio Progetti e Risorse telefonando ai numeri: 0372407786 – 0372407051 – 0372407792 - 3346000426 - 333061434315 - 3386639447 o inviando una mail a serviziocivile@comune.cremona.it.

