Babbo Natale arriva in bicicletta per augurare Buone Feste ai bambini

CREMONA (22 dicembre 2020) – Partita nella mattinata di ieri, lunedì 21 dicembre, alla scuola per l’infanzia “Lacchini” al quartiere Cambonino, prosegue oggi per concludersi domani, mercoledì 23 dicembre, l’iniziativa Affacciati alla finestra: arriva Babbo Natale….in bicicletta!, promossa dal Servizio Centro per la Comunità, Beni Comuni, Quartieri e Periferie del Comune di Cremona, in collaborazione con il Servizio Politiche Educative, e con il fattivo supporto di FIAB Cremona Biciclettando e di Teatro Itinerante.

Ieri mattina infatti, Babbo Natale e i suoi aiutanti, in sella alle loro biciclette, scampanellando, hanno incontrato, a debita distanza, le bambine e i bambini della scuola “Lacchini” per augurare loro Buone Feste e donare una storia speciale da leggere insieme alle insegnanti.

Il tour prosegue oggi. Babbo Natale e i suoi aiutanti, questa mattina, saranno al quartiere Po per portare gli auguri alla scuola primaria “Monteverdi” e poi alla scuola per l’infanzia “Agazzi”. Nel pomeriggio faranno tappa tappa alla scuola primaria “Stradivari” del quartiere San Bernardo-Borgo Loreto dove torneranno domani, mercoledì 23 dicembre, per salutare le bambine e i bambini della scuola per l’infanzia “Gallina”.

Affacciati alla finestra: arriva Babbo Natale….in bicicletta! è un’iniziativa di animazione territoriale che, con uno stile essenziale, rispettoso delle regole di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria, intende offrire un piccolo contributo per evitare che il distanziamento fisico si trasformi in distanziamento sociale arginando, per quanto possibile, il senso di solitudine diffuso tra le persone.

I momenti salienti del tour di Babbo Natale in bicicletta sono visibili sulla pagina Facebook del Centro Quartieri Beni Comuni del Comune di Cremona.

