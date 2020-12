Il Natale di Don Franz: «Tornerò dopo le feste»

CREMONA (22 dicembre 2020) - Ha lasciato le sue parrocchie il 3 marzo, quando è entrato in ospedale a causa del Coronavirus. Tra degenze (anche in condizioni gravi), periodi riabilitativi e di riposo, da dieci mesi don Franz Tabaglio non vede la sua gente. Era arrivato a Scandolara Ripa d’Oglio, Grontardo e Levata a fine settembre 2019. Classe 1964, ordinato il 19 giugno 1993 mentre era a Ca’ de’ Stefani, è stato vicario a San Pietro al Po in Cremona (1993-1998), Rivolta d’Adda (1998-2002), cappellano dell’ospedale di Cremona (2002-2008) e dal 2008 al 2019 parroco a Casanova del Morbasco e Cortetano. Ora, alla vigilia di Natale, vede la luce in fondo al tunnel. Attraverso il giornalino dell’Unità pastorale «In Cammino», don Franz ha inviato un bell’augurio a tutta la sua gente: «Voi continuate a pregare per me come io per voi e così facendo saremo sempre uniti tra noi e col Signore. Intanto vi abbraccio uno ad uno nell’attesa di vederci e di ricominciare il nostro cammino insieme».

