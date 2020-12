Lorenzo e Alberto: un solo funerale per i due amici

SONCINO (21 dicembre 2020) - Benché manchi ancora l’ufficialità, secondo il Comune e la parrocchia di Soncino la scelta privilegiata per i funerali di Alberto Magarini e Lorenzo Adamo dovrebbe essere quella di un luogo all’aperto all’interno del borgo, in modo tale da rispettare la volontà delle famiglie di celebrare insieme la funzione per i due amici. È ancora tutto da decidere ma, per ora, al primo posto ci sarebbe il parco di Piazza della Costituzione, recentemente riqualificato dal Baskin Soncino, simbolicamente molto importante perché è proprio dove Alberto e Lorenzo trascorrevano le giornate fra un tiro a canestro e l’altro. Incertezze anche sulla data, anche se la più probabile resta quella di mercoledì 23.

