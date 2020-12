Tamponamento sulla Paullese: due feriti

CASTELLEONE (21 dicembre 2020) - Tamponamento sulla Paullese in territorio di Castelleone. Coinvolti un'auto e un furgone, entrambi in viaggio verso Crema. L'incidente si è verificato in prossimità del semaforo posto all'altezza del bivio per Montodine. Due i feriti: una donna di 43 anni e un uomo di 47. Soccorsi a cura della Croce verde di Castelleone, rilievi dei carabinieri della stazione cittadina.

