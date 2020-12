Cade albero sulla sede stradale, intervento dei vigili del fuoco

SESTO (21 dicembre 2020) - Vigili del fuoco in azione questa mattina intorno alle 7 sulla strada comunale che collega Sesto a Casanova del Morbasco, per la caduta di un albero che ha invaso la sede stradale. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza l'arbusto e ripulito la strada evitando problemi e disagi alla circolazione.

