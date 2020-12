Schianto in piazza, una 60enne finisce all'ospedale

SESTO ED UNITI (20 dicembre 2020) - Frontale, in piazza Garibaldi a Sesto intorno alle 18.10, tra un'Audi condotta da un 22enne e una Mercedes al volante della quale c'era una sessantenne di Sesto. La peggio è toccata alla donna ricoverata in ospedale. Sul posto due ambulanze i vigili del fuoco e la Polstrada che dovrà far luce sulla dinamica.