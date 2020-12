Il fuori strada mortale: fiori e lacrime per i due amici, la 21enne lotta

SONCINO (20 dicembre 2020) - La domenica prima del Natale, nel borgo, è fatta solo di lacrime e fiori. E non è una figura retorica ma semplicemente quel che si trova in via Brescia, poco dopo la curva sulla Colonia. A lasciar lì entrambi, come ricordo, sono gli amici di una vita di Lorenzo Adamo e Alberto Magarini che al ponte sull’Oglio non ci sono mai arrivati. C’è chi si dispera ma anche, fortuna nella disgrazia, chi spera. La ragazza che era con loro, una cremasca di 21 anni fidanzata con un loro carissimo amico, lotta all’ospedale Civile. Le sue condizioni, secondo l’Arma, sono stabili ma è presto per considerare superato ogni pericolo. L'incidente che ha strappato alla vita i due giovani soncinesi è avvenuto ieri alle 15.

