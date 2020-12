Covid: in provincia di Cremona 47 nuovi casi

CREMONA (20 dicembre 2020) - Resta contenuto e in linea con l'andamento degli ultimi giorni l'incremento dei nuovi casi di positività al Covid in provincia di Cremona: i nuovi casi sono 47, il dato più basso in Lombardia dopo quello di Varese (39), uno dei territori più pesantemente colpito dalla seconda ondata.

In regione continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-9) e nei reparti (-154). A fronte di 22.421 tamponi effettuati sono emersi 1.795 nuovi positivi (tasso dell'8%, in aumento rispetto a ieri quando si era fermato al 7,1%). I guariti/dimessi sono 618.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 22.421 totale complessivo: 4.629.812

i nuovi casi positivi: 1.795 (di cui 165 'debolmente positivi')

i guariti/dimessi totale complessivo: 366.058 (+618), di cui 4.562 dimessi e 361.496 guariti

in terapia intensiva: 583 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 4.341 (-154)

i decessi, totale complessivo: 24.379 (+49)

I nuovi casi per provincia

Milano: 570 di cui 217 a Milano città

Bergamo: 80

Brescia: 242

Como: 66

Cremona: 47

Lecco: 64

Lodi: 86

Mantova: 87

Monza e Brianza: 207

Pavia: 186

Sondrio: 56

Varese: 39