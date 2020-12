Frontale sul cavalcavia, quattro persone ferite

PIEVE SAN GIACOMO (20 dicembre 2020) - Scontro tra tre autovetture sul cavalcavia tra Gazzo e Pieve San Giacomo. Quattro persone sono rimaste ferite in condizioni serie ma non gravi. All'origine dello scontro sembrerebbe esserci una manovra azzardata proprio in corrispondenza del sovrappasso che ha provocato un frontale. Sul posto ambulanze e auto medica, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Casalmaggiore.

