Una mano vieta, l'altra concede

Annunciato dalla solita diretta tv «quando già le prime ombre della sera calavano sulla città» (cit), il Decreto legge di Natale è finalmente realtà e stabilisce nero su bianco come ci potremo comportare da qui alla Befana. Come gli ultimi decreti che l’hanno preceduto, in realtà, anziché fissare poche e chiare regole, il nuovo «regolamento» firmato da Giuseppe Conte finirà per confondere milioni di italiani, scontentare tutti e far felice nessuno. Soprattutto, non offre alcuna certezza sul raggiungimento dell’obiettivo per cui è stato emanato: evitare la possibile terza ondata della pandemia da Coronavirus.

La storia degli ultimi dieci mesi ha dimostrato che non c’è niente di peggio per il Paese di una gestione schizofrenica e contraddittoria dell’emergenza, il continuo alternarsi di misure drastiche e aperture sconsiderate, divieti perentori e facili escamotage, sanzioni esagerate e complice tolleranza. Dopo gli affetti stabili e i cani-lasciapassare, ora è la volta degli amici «a due a due». Un via libera in apparenza limitato, in realtà quasi incondizionato, perché è chiaro che se autorizzi le visite a parenti e amici, seppur specificando «con un massimo di due persone», di fatto decreti il «tana libera tutti», perché a quel punto chiunque ha diritto a spostarsi. A meno che il Governo non immagini surreali telefonate preventive del tipo: «Mamma, per Natale vorrei venire a trovarti: ci sono già altri prenotati?». Oppure: «Se Paola e Franco vengono dalle due alle sei, io e Silvia possiamo venire dalle sei alle dieci? Ma allora Matteo e Lisa che fanno? Aspettano domani o ci assembriamo?».

Pretendere che gli italiani organizzino lo scambio degli auguri a turno è come aspettarsi che il giorno di Natale un vegano mangi l’arrosto di tacchino o un parcheggiatore abusivo paghi le tasse. Illusorio. Tanto valeva chiudere tutto, con un nuovo lockdown totale. Oppure dire: «Cittadini, essendo impossibile blindare ogni casa e ogni città in occasione delle feste di fine anno, ci appelliamo al vostro buon senso: evitate di affollarvi nei negozi o nelle tavole imbandite, perché ne va della vostra vita. Se dopo dieci mesi di pandemia, non lo avete ancora capito, il Covid è un virus pericoloso, che ha fatto quasi 70 mila morti in Italia e 1,7 milioni nel mondo. Sappiate, però, che se mantenete il giusto distanziamento, se indossate sempre la mascherina e se vi lavate spesso le mani, avete molte possibilità di salvarvi. Facciamo insieme l’ultimo sforzo, che il vaccino sta arrivando: ormai mancano solo pochi giorni, al massimo alcune settimane...». Questo avrebbe potuto dire il presidente del Consiglio: chiudiamo tutto. Oppure ci affidiamo al vostro senso di responsabilità. Invece no: con grande solennità, Giuseppe Conte ha annunciato il solito compromesso all’italiana. Un passo avanti e due indietro, una severità apparente (per mettersi a posto la coscienza?) e un totale permissivismo di fatto. Come quelli che, temendo di essere derubati dai ladri, blindano la porta di casa, ma poi lasciano la finestra aperta. Che senso hanno le zone rosse a giorni alterni? Quale studio epidemiologico dimostra che se oggi e domani vado al bar o al ristorante non mi infetto e, invece, se lo faccio il 24 o il 25 - pur rispettando le stesse regole di distanziamento - rischio il contagio ad ogni portata servita dal cameriere?

«Il compromesso è l’arte della leadership, ma i compromessi si fanno con gli avversari, non con gli amici», ammoniva il premio Nobel per la pace Nelson Mandela. In fondo il senso ultimo della questione è tutto qui: in Italia (ancor più in certe parti d’Italia) lo Stato è visto come un nemico, percepito come un oppressore, sopportato come lo spietato sceriffo di Nottingham che pretende il pagamento di tasse e gabelle sconsiderate, anziché essere considerato - come dovrebbe - la casa comune di un intero popolo, la camera di compensazione dei più diversi interessi, il gigante buono che garantisce i diritti di tutti, distribuisce equamente le risorse, difende i più deboli e neutralizza i prepotenti. Sarà pure una visione idilliaca del mondo, più vicina all’utopia che alla realtà, ma a questo bisogna tendere, tutti insieme, non a uno Stato di polizia che limita le libertà individuali perché, altrimenti, rischiano di diventare pericolose per la collettività. Settantasette anni di democrazia e — ancor prima — due millenni di civiltà ce lo avrebbero dovuto insegnare già da tempo, ma la realtà è differente. Ed è stata necessaria la pandemia Covid 19 per farci ripassare i principi fondamentali della convivenza civile, mettendoci improvvisamente di fronte ai limiti della globalizzazione e della società iperconnessa, che lega le sorti di ognuno a quelle dell’altro. Con la sua forza distruttiva e la sua capacità di superare ogni frontiera, il Coronavirus ci ha ricordato che nessuno si salva da solo, ma ci si salva o si affonda tutti insieme. Sempre e comunque. Una lezione che stiamo pagando a carissimo prezzo. Ma quantomai utile e opportuna.

