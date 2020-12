Influenze a picco, è tutto merito delle mascherine

CREMONA (19 dicembre 2020) - Le misure anti-Covid stanno frenando l’influenza stagionale. L’utilizzo di mascherine, il distanziamento sociale e il lavaggio frequente delle mani, in una parola le tre regole auree per prevenire il contagio da Coronavirus, a quanto pare stanno funzionando da barriera anche contro altri virus e batteri. È l’evidenza che già emerge nell’osservazione clinica ospedaliera e da quella che arriva dal territorio, dove i medici di base però restano in allerta: normalmente il picco delle influenze stagionali arriva tra gennaio e febbraio.

«Ma se vogliamo fare una previsione, appare più che logico affermare che questi accorgimenti possono rendere più difficile la diffusione anche delle 'normali' forme influenzali» spiega Maurizio Boni, medico di famiglia a Cremona e segretario provinciale dello Snami. Anche in ospedale l’analisi del momento è simile: «Sicuramente le misure di contenimento sono mezzi utili ed efficaci contro tutte le infezioni respiratorie – afferma il dottor Giancarlo Bosio, ex primario di Pneumologia rientrato in servizio al Maggiore – ed è anche probabile che nei prossimi mesi non ci sarà una diffusione come quella registrata negli scorsi anni durante i quali il picco si è verificato tra gennaio e febbraio registrando tra l’altro un tasso di mortalità fuori dalla norma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO