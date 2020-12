In tanti per l’addio all’ingegner Mazzini, il signore delle acque

STAGNO LOMBARDO (19 dicembre 2020) - Addio a Roberto Mazzini, il signore delle acque. Stamattina la chiesa parrocchiale di Stagno Lombardo non è riuscita a contenere tutti coloro che hanno voluto salutare il manager scomparso all’età di 72 anni e manifestare la loro vicinanza alla moglie Luisa e alla figlia Francesca.

Ingegnere chimico, laureato nel 1973 al Politecnico di Milano, ha lavorato al progetto di riutilizzo dell’acqua negli impianti del gruppo Eni in Basilicata e in Puglia e per altri clienti è stato in Iran, Libia e Indonesia. Dal 1979 è stato il project manager per la realizzazione del più grande impianto di depurazione delle acque di Torino e dei comuni dell’hinterland. In qualità di presidente della Milanodepur si è occupato della progettazione e costruzione del primo grande depuratore di Milano Nosedo. Ed era stato nominato alla fine del 2014 nel consiglio di amministrazione di Aem durante il primo mandato del sindaco Gianluca Galimberti dove ha svolto il proprio incarico con grande passione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO