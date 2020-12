Auto contro un albero, morti due giovani di Soncino

SONCINO (19 dicembre 2020) - Tragedia sulla via Brescia di Soncino, a pochi metri dal River, dove poco prima delle 15 un'auto con a bordo tre giovani del borgo si è schiantata uscendo di strada. Sono morti sul colpo Alberto Magarini e Lorenzo Adamo, di 25 e 24 anni, mentre si è salvata ed è stata trasportata con la massima urgenza dall'elisoccorso al Civile di Brescia l'amica cremasca 21enne che si trovava con loro sulla Bmw. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Crema e Soncino. Il borgo è attonito, il principale collegamento tra le città rivierasche sigillato.

E’ successo tutto in un momento: il volante che sterza all’improvviso, le gomme si piegano, la berlina si schianta senza appello. Non c’è stato tempo né modo di evitare il peggio: il 24enne e il 25enne sono morti sul colpo, nell’impatto. Con loro a bordo, in una di quelle giornate da vivere con lo spirito della riapertura, della ripartenza, con la spensieratezza di un prossimo giorno che avrebbe richiamato ai sacrifici, anche un’amica di Crema, di appena 21 anni, che ce l’ha fatta. Cionondimeno sono gravi le sue ferite, tanto da costringere i soccorritori della Croce Verde di Soncino, accorsi immediatamente, a chiedere l’intervento di un elicottero che le ha permesso di raggiungere, ancora nel pieno delle facoltà, il Civile di Brescia. Le condizioni, comunque, sempre considerando l’estremo riserbo di sanitari e forze dell’ordine su questo dato, rimarrebbero critiche.

