Via libera del Cdm alla stretta: zona rossa nei festivi e nei prefestivi, arancione nei feriali

ROMA (18 dicembre 2020) - Via libera al decreto sulla nuova stretta per le festività natalizie nel Consiglio dei ministri, appena terminato. Dal 24 dicembre al 6 gennaio l'Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e zona arancione nei giorni lavorativi. Lockdown nazionale, dunque, nei festivi e prefestivi fino alla Befana: chiusi bar, ristoranti e negozi. Nei quattro giorni lavorativi consentiti gli spostamenti tra piccoli Comuni ma ci si potrà allontanare per un massimo di 30 chilometri.

Il coprifuoco resta alle 22. Nei giorni lavorativi si torna in zona arancione. Si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO