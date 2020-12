Padania Acque: sfida alla crisi con 141 cantieri

CREMONA (19 dicembre 2020) - L’assemblea dei soci di Padania Acqua, la società cui è affidata la gestione completa del servizio idrico nel territorio cremonese, ha approvato all’unanimità un maxi piano di investimenti, pari a oltre 500 milioni di euro per il periodo 2020-2043. Si parte con gli 80 milioni di euro nel periodo 2020-2023, 45 milioni di euro milioni in più rispetto a quanto programmato, pari a 55 euro per abitante all’anno. È partita da questi numeri la conferenza stampa dei vertici di Padania Acque — presidente Claudio Bodini, amministratore delegato Alessandro Lanfranchi, direttore generale Stefano Ottolini, il direttore tecnico Giovanni Sala — insieme al presidente dell’Ato col presidente Stefano Belli Franzini, sindaco di Gussola, e con il direttore Luigi Scaravaggi. I cantieri programmati sono 141 e riguardano tutto il territorio.

