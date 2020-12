Crisi del commercio e lockdown, Signoroni ha ricevuto il Comitato spontaneo esercenti

CREMONA (18 dicembre 2020) - Il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni, ha incontrato il “Comitato Spontaneo esercenti di Cremona”. Al centro del confronto le misure adottate ai fini della lotta al virus Covid – 19 e la drammatica crisi di esercizi commerciali ed in particolare, quella di bar e ristoranti.

“Ho ascoltato le richieste, ivi compresa quella di una tavolo di confronto con le Istituzioni locali, Associazioni di categoria, ed ATS ed ASST, per promuove proposte locali in relazione al piano di prevenzione nazionale – ha commentato Signorini –. La situazione, come ben sappiamo , è drammatica per le imprese nei vari comparti artigianato, commercio, esercenti, servizi, imprenditori e dipendenti, lavoratori autonomi. Salute ed economia devono viaggiare su un unico binario e pertanto diverse azioni sono già state varate ed altre misure ne attendiamo, anche dalla stessa Regione Lombardia, soprattutto con l’inizio del nuovo anno, non solo sul versante delle politiche attive, ma degli investimenti, a beneficio degli stessi esercenti”. Ha concluso Signoroni: “Queste insieme ad altre istante di altri comparti produttivi e del mondo del lavoro così come quelle emerse nel confronto con la Triplice Sindacale, le porterò personalmente nel confronto con UPI”.

