I ragazzi e il gioco d’azzardo: uno su dieci lo ha incontrato

CREMONA (18 dicembre 2020) - Su 1.200 studenti il 10 per cento ha dichiarato di avere esperienze legate al mondo delle scommesse, soprattutto online e di questa percentuale sarebbe a rischio soprattutto la fascia di età dei quattordici e quindici anni. È questo uno dei dati emersi dai questionari somministrati nell’ambito del progetto #ionongiocopiù per la prevenzione e il contrasto alle ludopatie. Il progetto è stato organizzato dal liceo Anguissola con la collaborazione dei licei Manin e Aselli, e degli istituti Beltrami-Ghisleri, Torriani e Romani di Casalmaggiore. Con i fondi assegnati dall’Ufficio Scolastico Regionale è stata realizzata la ricerca che ha visto protagonisti gli studenti della quarta D dell’indirizzo biomedico che hanno fatto prevenzione come studenti in quattro classi delle scuole medie Anna Frank, Sacra Famiglia e Virgilio. Nei giorni scorsi si è tenuto l’incontro di restituzione della ricerca.

