Screening per 80 ragazzini

CREMONA (18 dicembre 2020) - «Nei giorni scorsi una nostra studentessa è risultata positiva al Covid. Ora la sua classe è in quarantena cautelativa — spiega la preside della media Virgilio, Daniela Marzani —. La ragazza viene a scuola in autobus e per questo abbiamo allertato il Comune e l’Ats Val Padana. Si è deciso di fare uno screening di tutti i ragazzi che usano quel mezzo, circa un’ottantina fra Virgilio e Campi». E così ieri mattina sia alla Campi che alla Virgilio gli operatori dell’Ats hanno fatto il test a circa ottanta ragazzi. Gli studenti sono stati sottoposti a tampone molecolare di cui verranno forniti gli esiti nei prossimi giorni. «Il Comune si è attivato subito — continua Marzani —. Il protocollo non richiede che i ragazzi sottoposti a tampone rimangano a casa, si tratta di un’azione preventiva allargata che non presuppone quarantena fiduciaria prima dell’esito dei tamponi».

