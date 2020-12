Generazioni unite: «Il nostro dono ai nonni»

SONCINO (18 dicembre 2020) - Nonostante i tira e molla interni al Governo, alla fine pare che vedersi a Natale sarà molto difficile ma gli alunni delle elementari dei Sabbioni di Crema e i nonni della Fondazione del borgo si sono portati avanti e i regali se li scambieranno comunque, pur a distanza. L’iniziativa si chiama Attaccabottone (perché i materiali per i doni sono stati regalati dal Bottonificio Bonetti Francesco di Rudiano) e si è appena conclusa. I piccoli hanno preparato e incartato le decorazioni mentre il preside Pietro Bacecchi, soncinese come la coordinatrice Regina Belloni, si è occupato degli auguri in videocall. Grande emozione per tutti i giovani di una volta di largo Capretti che, in un momento difficile, sono tornati a sorridere.

