Nuovo impianto fisso di rilevazione della velocità: attivo dal 23 dicembre

SONCINO (17 dicembre 2020) - Dal prossimo 23 dicembre 2020, sarà attivo un nuovo impianto fisso di rilevazione della velocità, su entrambe le direzioni di marcia, posizionato al Km 66+330 della strada provinciale ex-SS235 nel comune di Soncino. Sul tratto in questione, il limite di velocità è pari a 70Km/h per gli autocarri e mezzi pesanti, mentre per le autovetture vige il limite dei 90 km/h. "Tale impianto si è reso necessario, sollecitato anche da amministratori locali, in considerazione delle rilevazioni dell'alta velocità ed incidentalità riscontrate negli ultimi anni", precisano in Provincia.

