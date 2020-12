Tredicimila euro per un «sì»

CREMONA (17 dicembre 2020) - Organizzavano matrimoni combinati per i loro connazionali che avevano bisogno del permesso di soggiorno. Lo facevano tra un kebab e l’altro, dietro il banco di ‘Alì Baba’, in via Manzoni a Cremona. Gli sposi sono tutti pakistani, le spose romene. Con qualche eccezione. C’è il caso di una sposa studentessa liceale diciannovenne di Cremona. E quello di uno sposo siciliano, cremonese di adozione, che ha detto sì ad una albanese. Tutti sposi spesso ridanciani, addirittura incapaci di pronunciare il nome del marito o della moglie davanti agli ufficiali dello Stato civile. Venti nozze, la prima celebrata il primo marzo del 2014, l’ultima il 28 ottobre del 2017, al di qua e al di là del Po: Cremona, Gadesco Pieve Delmona, Castelvetro Piacentino, Fidenza, Salsomaggiore, Busseto e Alseno (Piacenza). Per la Procura, venti matrimoni falsi (sei celebrati in città). Il caso giudiziario è arrivato ieri davanti al giudice dell’udienza preliminare. Quarantaquattro gli imputati tra organizzatori, intermediari, sposi, spose, testimoni degli sposi, interpreti degli sposi, persino qualche parente degli sposi.

Le accuse vanno dal favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina al falso ideologico in atto pubblico mediante induzione in errore del pubblico ufficiale. Per un finto matrimonio si scucivano 10, 12, 13 mila euro. Un business stroncato dalla Guardia di finanza, con gli investigatori che hanno intercettato numerose telefonate, hanno filmato e pedinato gli sposi. Dopo il matrimonio civile, ognuno andava a casa propria. Tanti saluti e grazie. C’è il caso di due freschi sposi che dopo le nozze, sono usciti dal Palazzo del Comune di Cremona. Lui ha girato l’angolo e si è infilato in un bar. Lei è andata al centro commerciale in compagnia di un’amica. Suggellate le nozze, il certificato veniva successivamente presentato nelle questure di Cremona o di Parma. Era il passepartout per ottenere l’agognato permesso di soggiorno.





