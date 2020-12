Cremona invecchia, i bambini sono un lusso

CREMONA (16 dicembre 2020) - L’Italia è un Paese per vecchi. E Cremona non sfugge alla regola. La raffica di anagrafiche del Censimento permanente Istat 2019 diffuso ieri illustra una provincia che incanutisce - con un deciso incremento degli over 75enni e degli over 85enni - e con un progressivo calo dell’effetto immigrazione sull’età media della popolazione. Del resto, come dimostrano i dati diffusi a livello provinciale pochi mesi fa, la propensione a fare meno figli anche da parte degli immigrati è ormai un fatto accertato. La crisi colpisce a tutti i livelli. In provincia oltre 28 mila residenti hanno più di 80 anni (8% del totale). Un cittadino su tre (111.164) supera i sessant’anni, 87 gli ultracentenari. E nel Comune capoluogo in 1.271 hanno già più di novant’anni (1,7%).

