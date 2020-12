Nicolò Govoni: "Gli articoli che condivido con più affetto sono e sempre saranno quelli della Provincia di Cremona"

CREMONA (15 dicembre 2020) - Con un post sulla sua pagina Fb, Nicolò Govoni parla del giornale La Provincia di Cremona con affetto: "Hanno scritto di noi su La Repubblica, sul New York Times, sul Guardian e sul Corriere, ma gli articoli che condivido con più affetto sono e sempre saranno quelli della Provincia di Cremona, il quotidiano della mia città natale. Si vola sempre più in alto quando hai radici profonde". E poi: "Stavolta ho anche il piacere di condividere una lettera personale del Sindaco, Gianluca Galimberti, che ha voluto farmi sentire la vicinanza di tutta la città in questi tempi incerti. Rassicura sapere che, per quanto lontano il mio lavoro mi porterà, ci sarà sempre qualcuno da casa a guardarmi le spalle. Dedico questo post a chi è sempre stato al mio fianco, anche quando nessun altro credeva in me. A voi va la mia eterna gratitudine. Non dimenticherò mai chi mi ha mostrato gentilezza quando tutti gli altri mi guardavano con diffidenza e derisione. Per me la lealtà è il valore più importante.

Ricorda sempre le tue origini. A dispetto dei premi che vincerai, dei traguardi che raggiungerai e delle vette che scalerai, ricorda sempre da dove sei partito. Sii umile. Sii vero. Sii te stesso. Sarà la tua forza più grande".

