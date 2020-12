Nuovo Capo di Gabinetto in Prefettura

CREMONA (15 dicembre 2020) - Questa mattina si è insediato, in Prefettura, il nuovo Capo di Gabinetto, Viceprefetto Aggiunto Stefano Musarra, che prende il posto di Alfonso Sadutto, da oggi destinato a svolgere lo stesso incarico presso la Prefettura di Fermo. L’attuale momento di restrizioni Covid-19 non ha consentito di rivolgere un saluto di ringraziamento al dottor Sadutto per la preziosa attività presentata negli ultimi due anni presso questa Sede, a cui va un sincero augurio per una brillante carriera, e di presentazione alla stampa del nuovo Capo di Gabinetto dottor Musarra.

Originario di Messina, laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, il dottor Musarra ha prestato servizio presso la Prefettura di Biella e, precedentemente, a Massa-Carrara, svolgendo, in entrambe le sedi, l’incarico di Capo di Gabinetto. Entrato nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 2011, ha maturato esperienze professionali anche al Ministero dell’Interno, ove, durante il periodo di formazione dirigenziale, è stato assegnato al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Il Prefetto Vito Danilo Gagliardi ha dato il benvenuto al dirigente, formulando gli auguri di buon lavoro e auspicando un futuro di proficua collaborazione nella nuova Sede.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO