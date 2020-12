CREMONA (15 dicembre 2020) - Calcio scommesse, si chiude l'ultimo atto. Gli unici imputati ad essere i promotori e organizzatori dell'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Il tribunale, su richiesta del pm Davide Rocco , ha emesso sentenza di non doversi procedere perché il reato si è estinto per maturata prescrizione. Oltre a Beppe Signori , tra gli imputati Marco Paoloni ex portiere della Cremonese e poi del Benevento, già assolto dalla accusa di aver "drogato ' con ansiolitico Minias i suoi ex compagni della Cremonese durante l'intervallo di Cremonese paganese del 14 novembre 2010, la partita da cui è nata la maxi indagine sul calcio scommesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO