Oscar al giornalismo al reportage di Sky News girato a Cremona

CREMONA (14 dicembre 2020) - Il reportage di Sky News sul Covid girato anche all’Ospedale di Cremona è stato premiato ai British Journalism Awards. E' stato selezionato da una giuria composta da 80 giornalisti. La motivazione? «Ha cambiato il modo di pensare di molte persone».

IL VIDEO

Firmato da Stuart Ramsay, con il cameraman Garwen McLuckie e i produttori Dominique van Heerden e Simone Baglivo, il videoracconto è andato in onda per la prima volta il 19 marzo.

”Il nostro scopo – spiegano gli autori - era documentare la realtà dietro ai numeri, il lato umano della crisi e l’eccezionale impegno di tante donne e uomini in prima linea dentro e fuori gli ospedali”.

"Noi - dichiarano dall’Asst di Cremona - siamo contenti di aver contribuito al risultato. Ancora una volta la scelta di far entrare le telecamere in ospedale – funzionale a far conoscere la gravità di quanto stava accadendo - si è rivelata proficua".