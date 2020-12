Maxi rissa a Brescia, arrestati due cremonesi

CREMONA (14 dicembre 2020) - La polizia, che ha eseguito il primo sopralluogo e gestito le indagini successive, basandosi sulle immagini registrate dalla telecamere e sulle testimonianze di diversi coinvolti, non ha dubbi: anche se il loro ruolo preciso nella resa dei conti è ancora tutto da accertare, di sicuro, per loro stessa ammissione e perché sono stati fermati sul posto, feriti, hanno preso parte alla maxi rissa scoppiata domenica sera, attorno alle 20, in piazza Paolo VI a Brescia. In manette sono finiti tre giovani: due residenti fra Cremona e provincia, il 26enne D.F. e il 25enne V.L., e il 25enne bresciano T. L. Sempre secondo gli agenti della squadra Volante, sarebbero stati loro, ubriachi, ad innescare la scazzottata con un gruppo di ragazzi più giovani, a quanto pare innescata da un apprezzamento diretto alla ragazza che era al bancone di una piadineria. Devono tutti rispondere di rissa e a tutti è stata anche contestata la violazione amministrativa di ubriachezza prevista dall’articolo 688 del Codice Penale.

