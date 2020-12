Cremona Solidale, l'emozione di rivedersi dopo mesi: ecco le visite alla finestra

CREMONA (15 dicembre 2020) - Sono tornati a guardarsi negli occhi, ospiti e parenti. Poche le parole, ma è bastato anche così dopo mesi di lontananza. Ieri a Cremona Solidale è stata una giornata di festa grazie alla ripresa delle visite. L’attività è iniziata presto: alle 9 i primi incontri alla finestra delle stanze al piano terreno, scelte come le più adatte all’interno delle cinque palazzine che formano la parte moderna dello storico ente cremonese. Armati di cellulari, anziani e famigliari hanno potuto chiacchierare da una parte all’altra del vetro e riprendere le fila di un discorso mai interrotto; a sovrintendere all’organizzazione la coordinatrice sociale Roberta Barilli, che ha gestito insieme agli educatori e agli operatori l’avvio della sperimentazione decisa dal direttore generale Emilio Tanzi e condivisa dal cda dell’azienda speciale comunale. Una scelta di «apertura» vigilata, preceduta da un’attività di screening a tappeto su ospiti e personale a garanzia delle condizioni di salute e di sicurezza. A supporto di Cremona Solidale si sono mossi anche gli alpini, che insieme ai volontari Auser accolgono i famigliari all’ingresso e li indirizzano nei luoghi degli incontri. Una macchina della solidarietà messa in campo per i più fragili che sembra funzionare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO