Niente più attività: gli occhi smarriti dei bimbi autistici

CREMONA (14 dicembre 2020) - Mattia Lodigiani, che con i suoi nove anni di pura energia è la prova felice di come si possa essere affetti da autismo e condurre comunque una vita appagante, chiede sempre delle lezioni di nuoto, di baskin o del perché i suoi genitori non l’abbiano ancora portato a sciare. L’autismo non verbale di cui è affetto, gli impedisce di esprimersi con le parole, ma non con i grandi e vividi occhi nocciola che dicono tutto, e quando dal finestrino dell’auto vedono la piscina, il campo da basket o il maneggio manifestano, insieme al movimento di braccia e gambe, tutta la voglia di riprendere la propria vita normale. A causa del Covid, infatti, bambini e ragazzi come Mattia hanno dovuto smettere, all’improvviso, tutte le attività che amano e che li aiutano a migliorare.

«È straziante non potergli dare una vera spiegazione e dirgli continuamente no. Mattia sa che deve mettere la mascherina, e lo fa con diligenza, ma per giustificare la chiusura dei suoi corsi, ci siamo inventati che la piscina è rotta, che la palestra è chiusa e che in montagna fa troppo freddo. Bugie pesanti come macigni», si sfoga Stefano Lodigiani che, insieme alla moglie Sonia, è un vulcano di idee quando si tratta di far provare all’adorato figlio una qualsiasi esperienza nuova. Per chi è affetto dallo spettro dell’autismo, infatti, comunicare il proprio interesse verso uno sport o un oggetto è molto più difficile e, spesso, l’unico modo per capire cosa piaccia, o meno, è provarlo. È stato cosi con lo sci e anche con i corsi di nuoto che, grazie all’unione dei cuori di Giorgio Bertasi, istruttore Baldesio, l’associazione Amici di Gianni e Massimiliano onlus, recentemente sconvolta dalla morte dello storico presidente Gianluigi Ferrari, per tutti Luigi, e di Fondazione Sospiro, sono diventati un progetto continuativo ed efficace per tantissimi bambini affetti da autismo.

«Il corso di nuoto non è solo finalizzato all’imparare a nuotare, che comunque per bambini che non parlano e non possono chiedere aiuto, è un salva vita in caso di pericolo, ma è uno strumento per l’autonomia. Preparare la borsa, sistemare l’accappatoio negli spogliatoi, utilizzare le ciabatte creano nuove routine che, specialmente in futuro, li renderanno liberi», spiega con passione Bertasi, sempre in prima linea quando si tratta di fare da spalla a Stefano Lodigiani. A causa delle lezioni sospese da quasi un anno, il rischio è che il rientro in vasca sia traumatico ed estremamente faticoso. Con risvolti psicologici, come ad esempio la paura dell’acqua o una percezione ostile dell’ambiente piscina, e fisici visto che mesi di sedentarietà forzata potranno farli sentire più stanchi, alterando la percezione del corpo in acqua. «Ricordiamoci — spiega Bertasi — che bambini dell’età di Mattia sono in pieno sviluppo e, dopo mesi lontano dalla vasca, potrebbero non riconoscere più un corpo che nel frattempo si è allungato o irrobustito».

Se i corsi di nuoto sono fermi, quelli di tennis, non sono mai partiti. Matteo Pifferi, storico maestro di tennis della Canottieri Baldesio, spiega che «io e il mio collega, Marco Fappani, eravamo pronti a ottobre. Il tennis è uno sport che implica grande coordinazione ed è un solido passo avanti nella conquista dell’autonomia: preparare il borsone, aspettare il proprio turno in fila nonché socializzare con i coetanei sono azioni estremamente benefiche. Dopo un primo esperimento molto positivo con l’associazione Occhi Azzurri, (altra eccellenza cremonese nell’assistenza e cura dello spettro autistico), abbiamo elaborato un metodo di insegnamento ad hoc, insieme ai neuropsichiatri e agli psicomotricisti di Fondazione Sospiro. Siamo impazienti di iniziare». Fondazione Sospiro, inoltre, metterà in campo i propri operatori nel seguire i bambini da casa fino all’entrata in campo, insieme ai volontari dell’associazione Amici Gianni e Massimiliano, incaricati a loro volta del trasporto.

«Per le persone affette dallo spettro dell’autismo è veramente importante che, qualsiasi attività, sia trasformata in una routine in cui sentirsi sicuri. La routine li tranquillizza, agevolando l’apprendimento di cose nuove. Anche la semplice preparazione ai corsi diventa una terapia ed è per questo che, noi di Fondazione Sospiro, ci avvaliamo solo di operatori laureati in Psicologia e specializzati in Master sui disturbi cognitivi comportamentali», sottolinea Laura Alzani, coordinatrice dell’ambulatorio minori di Spinadesco, un distaccamento di Fondazione Sospiro, dedicato alla terapia e alla riabilitazione per bambini e ragazzi affetti da autismo e da disabilità intellettive medio gravi.

Fortunatamente, almeno durante quest’ultimo lockdown, l’ambulatorio minori Spinadesco è rimasto aperto, garantendo la continuità dei servizi erogati che, come ci tiene a specificare Alzani, sono tutti gratuiti.

«Nei lockdown, specialmente durante il primo quando scuole e ambulatori hanno chiuso, i nostri bambini e ragazzi hanno perso le loro confortevoli routine e i genitori hanno dovuto gestire il confinamento dentro le mura di casa con effetti diversi a seconda dello spettro della malattia. Lato nostro, dopo la chiusura del 24 febbraio ci siamo subito attivati con una piattaforma online dove condividevamo il materiale con le famiglie, supportate da costanti videochiamate con gli operatori», spiega. L’ambulatorio minori di Spinadesco, infatti, propone una serie di terapie ed esercizi che, gradualmente, si proiettano nella vita di tutti i giorni. I più grandi, ad esempio, imparano a cucinare in una vera cucina mentre per i più piccoli si cerca di simulare situazioni del mondo esterno attraverso i giochi: dalle zone della casa ricreate in legno, passando per la spesa piuttosto che giochi di luce per stimolare i sensi. Il tutto sempre personalizzato sulle preferenze dei ragazzi. «Ognuno di loro ha una grande passione che, per effetto dello spettro dell’autismo, è amplificata in modo quasi totalizzante. C’è chi ama gli animali, chi la natura e chi l’arte. Ed è proprio partendo dalla loro passione principale che noi operatori cerchiamo di fargli apprendere tutto il resto, esempio al bambino che ama gli animali mostriamo i vari paesi del mondo in cui le diverse specie vivono. I giochi acquistati dall’ambulatorio, siano essi costruzioni, giochi di società o giochi interattivi, vengono adattati e personalizzati dagli operatori in base ai personaggi dei cartoni animati, alle forme preferite dai nostri assistiti». Per i ragazzi più grandi sono previste attività ludiche preparatorie al lavoro, ad esempio mettere le graffette e timbrare dei documenti anche se, come ci confessa non senza una certa amarezza Alzani, le realtà italiane pronte ad assumere un ragazzo affetto da autismo sono ancora troppo poche.

Fortunatamente, durante il lockdown di novembre, le attività dell’ambulatorio non si sono fermate e all’interno della ex scuola elementare di Spinadesco, ristrutturata da Fondazione Sospiro per questo ambizioso progetto lanciato nel 2012, hanno continuato a risuonare le voci, le risate di tanti bambini e ragazzi speciali. Non sono mancati ingegnosi trucchi per far si che non si spaventassero alla vista degli operatori nascosti da mascherine e protezioni varie. «Per far capire che dietro quei mostri coperti da tonnellate di plastica c’eravamo ancora noi, abbiamo realizzato dei video dove, passo dopo passo, mostravamo la vestizione e li abbiamo mandati alle famiglie prima del ritorno in classe», racconta. Anche Stefano Lodigiani, che oltre a essere un super papà, guida gli autobus, spiega che per Mattia è difficile riconoscerlo in abiti da lavoro. «La mattina, quando mia moglie Sonia lo accompagna a scuola alla Manzoni, ci incrociamo sempre e, sebbene ricambi il mio saluto, mi scruta con quell’espressione perplessa e crucciata che scioglie il cuore», racconta con gli occhi che brillano. Per quanto, innegabilmente, la situazione Covid abbia creato notevoli disagi, grazie alla professionalità, all’energia e alla passione di chi ha deciso di dedicare la propria vita alla causa dei bambini affetti da autismo, alla fine, eventuali passettini indietro saranno recuperati agevolmente. A patto, però, che si torni presto alla normalità.

Lo dobbiamo a Mattia, a tutti i ragazzi come lui, alle loro famiglie e anche a persone come Ferrari, un uomo dal cuore grande che ha sognato mete un tempo impossibili per i suoi ragazzi. In uno degli ultimi messaggi inviati a Stefano Lodigiani, Ferrari ha ringraziato lui, e la moglie Sonia, per avergli dato la possibilità di incrociare il proprio destino con quello di tanti Mattia e dei loro genitori coraggiosi che, ogni giorno, lottano con il sorriso per costruire un paio di robuste ali per far spiccare il volo a questi bambini speciali.

